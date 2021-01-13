Фабиньо: Салах счастлив в «Ливерпуле» – лучшие игроки всегда будут связаны с переходом в топ-клубы

Опорный полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо прокомментировал слухи о возможном уходе из клуба Мохамеда Салаха.

Ранее появилась информация, что египетский форвард недоволен своим положением в английской команде и готов рассмотреть трансфер в другой клуб.

– Я вижу, что Мохамед очень счастлив здесь и доволен своей игрой в этом сезоне. Он очень требователен к себе, он хочет быть лучшим и старается всегда помогать команде достигать высоких результатов. В раздевалке он всегда со всеми разговаривает и шутит.

Не могу сказать, чтобы на Салаха что-то влияло. В целом, я не слежу за новостями, поэтому не уверен в каких-либо слухах. Лучшие игроки всегда будут связаны с большими клубами, – цитирует Фабиньо ESPN Brazil.

Напомним, Салах перешел в «Ливерпуль» из «Ромы» в 2017 году. 28-летний египтянин помог «мерсисайдцам» выиграть Лигу чемпионов и чемпионат Англии. В общей сложности на счету форварда 111 голов и 45 ассистов в 177 матчах.