Месси может пропустить сегодняшний полуфинал Суперкубка Испании против «Реала Сосьедада»

Лионель Месси, скорее всего, не сможет помочь «Барселоне» в сегодняшнем полуфинале Суперкубка Испании против «Реала Сосьедада».

Как сообщает телеканал ESPN, аргентинский нападающий испытывает дискомфорт в левой ноге. Вчера и сегодня утром Месси пропустил тренировочные занятия команды Рональда Кумана.

9 января Лионель оформил дубль в выездном матче чемпионата Испании против «Гранады» (4:0 в пользу «Барсы») и был заменен на 65-й минуте.

«Реал Сосьедад» и «Барселона» сыграют сегодня вечером в Кордове. Игра начнется в 23:00 по московскому времени.

Второй полуфинал Суперкубка «Реал» – «Атлетик» пройдет в четверг 14 января в Малаге.