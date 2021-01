Миранчук попал в заявку «Аталанты» на кубковый матч против «Кальяри»

Пресс-служба «Аталанты» опубликовала заявку команды Джан Пьеро Гасперини на домашний матч 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри».

В списке из 24 человек оказался полузащитник сборной России Алексей Миранчук.

Напомним, что бывший футболист «Локомотива» провел за клуб из Бергамо 10 матчей, забив два мяча, и ни разу не попал в стартовый состав.

