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13 января 20:31
автор: Виктор Шарафудинов

Футболисты «Спартака» прошли медосмотр после выхода из отпуска

С 14 по 24 января красно-белые проведут первый зимний сбор в Дубае.

Официальный сайт «Спартака» сообщил, что сегодня утром 13 января футболисты московского клуба прошли традиционное обследование после выхода из отпуска в клинике спортивной медицины «Лужники».

В углубленном медосмотре приняли участие 29 игроков, которые завтра 14 января отправятся на первый зимний сбор в Дубай.

Список выглядит следующим образом:

Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Артем Поплевченков, Артем Ребров, Александр Селихов.

Защитники: Айртон, Георгий Джикия, Илья Гапонов, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Илья Кутепов, Руслан Литвинов, Виктор Мозес, Павел Маслов.

Полузащитники: Никита Бакалюк, Зелимхан Бакаев, Максим Глушенков, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Алекс Крал, Дмитрий Маркитесов, Степан Оганесян, Наиль Умяров, Остон Урунов.

Нападающие: Александр Кокорин, Джордан Ларссон, Эсекель Понсе, Александр Соболев, а также Педро Роша, который вернулся из аренды во «Фламенго».

Помимо медосмотра футболисты «Спартака» прошли тест на функциональную готовность. Вдобавок тренеры по физподготовке провели полное тестирование мышечной системы и оценку баланса мышц, активных при игре в футбол. По итогам этого обследования для каждого игрока будет составлена индивидуальная программа подготовки к возобновлению сезона.

«В отпуске все игроки выполняли необходимые нагрузки и сегодня показали хорошие результаты, – рассказал врач «Спартака» Глеб Чернов. – В связи с коронавирусом мы немного расширили объем обследования, ведь период для спортсменов был сложный. Модифицировали классическое тестирование на дорожке под современные реалии, провели дополнительные анализы и мышечное тестирование, чтобы вместе с тренерами по физподготовке составить каждому игроку индивидуальный план работы на сборах дополнительно к основному объему нагрузок. Кроме того, общая картина поможет понять, повлиял ли как-то коронавирус на состояние футболистов. Конечно, надеемся, что не повлиял».

Сбор «Спартака» в Дубае пройдет с 14 по 29 января.

Напомним, что после 19 туров команда Доменико Тедеско занимает в РПЛ третье место, набрав 35 очков. У «Зенита» – 41, а у ЦСКА – 37.

источник: ФК «Спартак»
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