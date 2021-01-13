Алжирский нападающий Слимани перешел из «Лестера» в «Лион»

Французский «Лион» на своем официальном сайте объявил о переходе 32-летнего нападающего сборной Алжира Ислама Слимани из английского «Лестера».

Победитель Кубка Африки 2019 года присоединился к команде Руди Гарсия на правах свободного агента.

В августе 2016-го «Лестер» заплатил лиссабонскому «Спортингу» 31 миллион евро за Слимани, однако с тех пор алжирец сыграл за английский клуб лишь 47 матчей, забив 13 мячей и сделав семь результативных передачах.

Сезон-2019/20 Ислам на правах аренды провел в «Монако» (19 голов и 7 ассистов в 19 играх), а после возвращения в «Лестер» принял участие только в одном матче в АПЛ по ходу текущего чемпионата.