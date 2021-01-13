«Наполи» дома обыграл «Эмполи» и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В 1/8 финала Кубка Италии «Наполи» на своем поле обыграл «Эмполи» с результатом 3:2.

По ходу встречи хозяева дважды выходили вперед, а гости дважды отыгрывались.

Два первых мяча неаполитанской команды забили на 18-й и 38-й минутах Джованни Ди Лоренцо и мексиканец Ирвинг Лосано.

В составе «Эмполи» дубль оформил швейцарский полузащитник Недим Байрами, поразив ворота Алекса Мерета на 33-й и 68-й.

Тем не менее, команда Дженнаро Гаттузо пробилась в четвертьфинал. Победный гол неаполитанцев забил на 76-й Андреа Петанья.