Гол Фодена помог «Манчестер Сити» одержать победу над «Брайтоном»

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на свое поле одержал победу над «Брайтоном» с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 44-й минуте Филип Фоден, пробив правой из центра штрафной после передачи Кевина Де Брюйне.

На второй добавленной минуте (90+2) Рахим Стерлинг не реализовал пенальти, направив мяч выше ворот «Брайтона».

«Манчестер Сити» поднялся на третье место, набрав 32 очка в 16 встречах.

«Брайтон» занимает 17-ю строчку таблицы, имея 14 очков после 18 матчей. Безвыигрышная серия команды Грэма Поттера длится девять игр (пять ничьих и четыре поражения).