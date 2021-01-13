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13 января 22:51
автор: Виктор Шарафудинов

Гол Фодена помог «Манчестер Сити» одержать победу над «Брайтоном»

Команда Хосепа Гвардиолы поднялась на третье место в турнирной таблице АПЛ.

В матче 18-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» на свое поле одержал победу над «Брайтоном» с результатом 1:0.

Единственный гол забил на 44-й минуте Филип Фоден, пробив правой из центра штрафной после передачи Кевина Де Брюйне.

На второй добавленной минуте (90+2) Рахим Стерлинг не реализовал пенальти, направив мяч выше ворот «Брайтона».

«Манчестер Сити» поднялся на третье место, набрав 32 очка в 16 встречах.

«Брайтон» занимает 17-ю строчку таблицы, имея 14 очков после 18 матчей. Безвыигрышная серия команды Грэма Поттера длится девять игр (пять ничьих и четыре поражения).

16 января «Брайтон» сыграет на выезде с «Лидсом». 17 января «Манчестер Сити» примет «Кристал Пэлас»

источник: «Советский спорт»
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