«Атлетико» арендовал у «Лиона» Дембеле до конца нынешнего сезона

Мадридский «Атлетико» на своем официальном сайте объявил о переходе Муссы Дембеле.

24-летний французский нападающий будет играть за команду Диего Симеоне на правах аренды до конца нынешнего сезона. При этом у «матрасников» есть возможность выкупить футболиста летом, а арендный договор позволит «Лиону» заработать 1,5 миллиона евро.

Французский клуб приобрел Дембеле у шотландского «Селтика» за 22 млн. В нынешнем сезоне Мусса отметился лишь одним забитым мячом в 16 матчах чемпионата Франции.