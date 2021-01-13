Источник: Алексей Березуцкий покинет ЦСКА

Бывший защитник ЦСКА Алексей Березуцкий покинет московский клуб, в котором с января прошлого года занимает должность заместителя генерального директора по спортивным вопросам.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», у Алексея возникли разногласия с руководством клуба и поэтому он принял такое решение.

Братья Березуцкие завершили карьеру в 2018 году и до возвращения в ЦСКА в новом качестве помогали Леониду Слуцкому в «Виттесе». Василий в августе вошел в тренерский штаб Виктора Гончаренко.

Армейцы после 19 туров занимает второе место, отставая от «Зенита» на четыре очка.