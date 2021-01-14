«ПСЖ» в десятый раз завоевал Суперкубок Франции, обыграв «Марсель»

В матче за Суперкубок Франции «Пари Сен-Жермен» обыграл «Марсель» с результатом 2:1.

Встреча прошла в Лансе на стадионе «Боллар-Делелис».

На 39-й минуте счет открыл аргентинский нападающий парижан Мауро Икарди. На 85-й бразилец Неймар реализовал пенальти, который заработал Икарди.

На 89-й «Марсель» отквитал один мяч благодаря точному удару Димитри Пайе, однако команде Андре Виллаша-Боаша не удалось перевести матч в дополнительное время.

Напомним, что «ПСЖ» в прошлом году был объявлен чемпионом после того, как сезон был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса. В июле парижане выиграли Кубок Франции, обыграв в финале «Сент-Этьен» со счетом 1:0.