«Тоттенхэм» не смог на своем поле обыграть «Фулхэм»

Перенесенный матч 16-го тура чемпионата Англии «Тоттенхэм» – «Фулхэм» завершился вничью 1:1.

На 25-й минуте форвард хозяев Гарри Кейн открыл счет, забив головой после навеса Серхио Регилона.

На 74-й гости отыгрались в том же стиле. Португалец Иван Кавелейру точно пробил головой, замкнув подачу Адемолы Лукмана.

«Тоттенхэм» занимает шестое место, набрав 30 очков в 17 встречах.

«Фулхэм» находится в зоне вылета на 18-й строчке турнирной таблицы. У команды Скотта Паркера 12 очков после 16 встреч и пяти ничьих кряду.