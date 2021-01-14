«Ювентус» обыграл «Дженоа» в дополнительное время и вышел в четвертьфинал Кубка Италии

В 1/8 финала Кубка Италии «Ювентус» обыграл «Дженоа» с результатом 3:2 по итогам дополнительного времени.

К середине первого тайма хозяева вели 2:0. На второй минуте Деян Кулушевски открыл счет, а на 23-й после его передачи отличился Альваро Мората.

Далее генуэзцам удалось отыграться и перевести матч в экстра-тайм. На 28-й ворота Джанлуиджи Буффона поразил Леннарт Чиборра, а на 74-й – Филиппо Мелегони.

В итоге в четвертьфинал Кубка все-таки пробился «Ювентус». Туринцам принес победу тунисский полузащитник Хамза Рафья, отличившись на 104-й минуте после передачи Мораты.

Нападающий сборной Узбекистана Эльдор Шомуродов попал в запас «Дженоа», но так и не вышел на поле.