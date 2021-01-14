«Бавария» вылетела из Кубка Германии, проиграв по пенальти «Хольштайну» в 1/16 финала

В 1/16 финала Кубка Германии «Хольштайн» из Киля на своем поле обыграл «Баварии» 6:5 по итогам серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью 2:2.

На 14-й минуте Серж Гнабри вывел гостей из Мюнхена вперед, но на 37-й команда, выступающая во второй бундеслиге, отыгралась благодаря точному удару Фина Бартельса.

На 48-й Лерой Сане вновь вывел «Баварию» вперед прямым ударом со штрафного. Во второй раз «Хольштайн» отыгрался на последней пятой добавленной минуте второго тайма (90+5), когда Хауке Валь правым плечом протолкнул мяч в сетку после подачи Йоханнеса Ван ден Берга.

Экстра-тайм прошел без голов, и победитель был определен в серии пенальти. Обе команды реализовали по пять попыток, однако затем греческий вратарь «Хольштайна» Яннис Гелиос парировал удар испанского полузащитника мюнхенцев Марка Роки. После этого Бартельса, направив мяч в сетку ворот Мануэля Нойера, вывел команду из Киля в 1/8 финала.

На следующей стадии турнира «Хольштайн» встретится дома с другим представителем второго дивизиона «Дармштадтом». Матч ориентировочно запланирован на 3 февраля.