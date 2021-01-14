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14 января 01:43
автор: Виктор Шарафудинов

«Барселона» пробилась в финал Суперкубка Испании, без Месси обыграв «Реал Сосьедад» по пенальти

Во втором полуфинале поздно вечером 14 января сыграют «Реал» и «Атлетик».

В Кордове прошел первый матч 1/2 финала Суперкубка Испании. «Реал Сосьедад» уступил «Барселоне» 2:3 по итогам серии пенальти. Основное и дополнительное время встречи завершились вничью 1:1.

На 39-й минуте Френки Де Йонг вывел каталонцев вперед после передачи Антуана Гризманна.

«Реал Сосьедад» отыгрался в начале второго тайма. На 51-й Микель Оярсабаль реализовал пенальти, который был назначен за то, что Де Йонг сыграл рукой в своей штрафной.

Больше команды голов не забили ни в основное, ни в дополнительное время. Определять победителя пришлось при помощи серии пенальти.

Футболисты «Реала Сосьедада» с исполнением 11-метровых справились хуже. Немецкий вратарь «Барсы» Марк-Андре Тер Штеген парировал удары Хона Орильеса и Оярсабаля, а Виллан Жозе направил мяч в штангу.

У «Барселоны» в штангу попал Де Йонг, а Гризманн пробил мимо ворот. В то же время Усман Дембеле, Миралем Пьянич и Рики Пуч свои попытки реализовали.

Капитан сине-гранатовых Лионель Месси не принял участия в матче против «Реала Сосьедада» из-за повреждения левой ноги.

В финале мини-турнира за Суперкубок «Барселона» в воскресенье 17 января встретится в Севилье с победителем матча «Реал» – «Атлетик».

Клубы из Мадрида и Бильбао сыграют вечером 14 января. Встреча состоится в Малаге и начнется в 23:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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