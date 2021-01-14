«Сантос» разгромил «Бока Хуниорс» в полуфинале Кубка Либертадорес

«Сантос» разгромил «Бока Хуниорс» во втором полуфинальном матче Кубка Либертадорес со счетом 3:0.
Забитые мячи на свой счет записали Питука, Йеферсон Сотельдо и Лукас Брага. На 56-й минуте прямую красную карточку получил игрок аргентинского клуба Франк Фабра.
Первая встреча завершилась вничью 0:0. Таким образом, «Сантос» вышел в финал Кубка Либертадорес, где сыграет с «Палмейрасом».
Кубок Либертадорес
Полуфинал
«Сантос» (Сан-Паулу) — «Бока Хуниорс» (Буэнос-Айрес) — 3:0 (1:0)
Голы: Питука, 16. Сотельдо, 49. Брага, 51.
Удаление: Фабра, 56.
Первая игра: 0-0