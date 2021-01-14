Моуринью - после ничьей с «Фулхэмом»: «Тоттенхэм» снова пропустил гол, которого можно было избежать

Главный тренер «Тоттенхэма» Жозе Моуринью после ничьей с «Фулхэмом» (1:1) в перенесенном матче 16-го тура АПЛ посетовал на индивидуальные ошибки футболистов.

«Мы снова пропускаем гол, которого можно было избежать. Надо признать, во втором тайме они играли с большим желанием. Есть вещи, которые являются индивидуальными качествами и индивидуальными ошибками. Больше я ничего не могу сказать», — цитирует португальца BBC.

Напомним, встреча «Тоттенхэм» – «Фулхэм» завершилась вничью 1:1.

«Шпоры» занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ, набрав 30 очков в 17 встречах. «Фулхэм» находится на 18-й позиции. У команды Скотта Паркера 12 очков после 16 игр.

16 января «дачники» примут «Челси», а «Тоттенхэм» 17-го числа встретится в гостях с «Шеффилд Юнайтед».