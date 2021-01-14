Андреа Пирло: В матче против «Дженоа» «Ювентус» сам усложнил себе жизнь

Главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло поделился эмоциями после победы над «Дженоа» (3:2) в матче 1/8 финала Кубка Италии.

К середине первого тайма туринцы выигрывали 2:0, но позволили сопернику отыграться. В итоге судьба встречи решалась в дополнительное время.

«Мы усложнили себе жизнь, так как очень хорошо провели первый тайм, а потом отвлеклись. Жаль, должны были лучше контролировать ситуацию. В этом матче приняло участие много молодых игроков, которые получили свой первый реальный опыт на этом уровне, так что некоторые ошибки объяснимы. Нам порой не хватало концентрации, нужно улучшить аспект управления игрой», - цитирует специалиста Football Italia.

В четвертьфинале «Ювентус» сыграет с победителем матча «Сассуоло» – СПАЛ.