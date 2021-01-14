Флик - о вылете «Баварии» из Кубка Германии: Это шок

Главный тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик признался, что шокирован вылетом команды из Кубка Германии.

На стадии 1/16 финала турнира мюнхенский гранд в серии пенальти уступил клубу «Хольштайн» из второй Бундеслиги.

«Конечно, это шок. Мы очень разочарованы, хотели повторить требл. Мы доминировали, и это было нашей задачей. Неприятно, что позволили сопернику сравнять счет на последней секунде.

Нужно поздравить «Хольштайн», матч получился по-настоящему кубковым, они играли с предельной самоотдачей. Соперник хорошо защищался, а их вратарь выдал великолепную игру», - цитирует Флика клубная пресс-служба.

Добавим, что на следующей стадии турнира «Хольштайн» встретится дома с другим представителем второго дивизиона «Дармштадтом».