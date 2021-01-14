Вратарь Андрей Синицын покидает «Краснодар».

Пресс-служба клуба сообщает, что стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.

Андрей Синицын покидает «Краснодар». Стороны достигли соглашения о досрочном расторжении контракта.



Синицын выступал за «быков» более 8 лет – с июня 2012 года. За это время голкипер провел за «Краснодар» 103 матча, в 33 из которых он не пропускал.



Спасибо за игру, Андрей! 🤝 pic.twitter.com/UIjhs8Y7Y4 — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) January 14, 2021

32-летний Синицын выступал за «Краснодар» с 2012 года. Всего в футболке клуба он провел 103 матча, в которых 33 раза сыграл «на ноль». В текущем сезоне голкипер на поле не появлялся.