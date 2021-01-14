Спортивный директор «Ювентуса» прокомментировал слухи об интересе к Шомуродову

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи прокомментировал слухи о том, что туринский клуб заинтересован в нападающем «Дженоа» Элдоре Шомуродове.

Ранее итальянские СМИ сообщали, что «Старая сеньора» хочет арендовать бывшего футболиста «Ростова» до конца сезона.

«Как я уже говорил, наша команда конкурентоспособна. Если мы увидим положительные возможности для нас на рынке, тогда мы ими воспользуемся. Пока нам не надо спешить», — сказал Паратичи в эфире RAI Sport.

Напомним, с 2017 по 2020 год Шомуродов выступал за «Ростов». В октябре прошлого года нападающий перешел в «Дженоа».

В текущем сезоне 25-летний форвард провел за итальянский клуб 12 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.