Леонид Слуцкий: Сайто - это мобильный центральный полузащитник, который достаточно креативен на мяче

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился мнением о новобранце команды, японском полузащитнике Мицуки Сайто.

«Нам был прекрасно известен его уровень. Это очень мобильный центральный полузащитник, который достаточно креативен на мяче, с огромным объемом работы. Я надеюсь, что он сможет встроиться в нашу игровую модель. Он составит серьезную конкуренцию тем футболистам, которые у нас есть», - рассказал Слуцкий пресс-службе клуба.

Напомним, «Рубин» арендовал Сайто у «Сенан Бельмаре» на полтора года. В текущем сезоне футболист провел за японский клуб 32 матча, забил два гола и сделал две результативные передачи.

Добавим, что Сайто имеет опыт выступления за юношескую и молодежную сборные Японии.