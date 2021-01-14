Мюллер - о вылете «Баварии» из Кубка Германии: Удача была не на нашей стороне

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер прокомментировал вылет команды из Кубка Германии.

На стадии 1/16 финала турнира мюнхенский гранд в серии пенальти уступил клубу «Хольштайн» из второй Бундеслиги.

«Это может звучать глупо после такого поражения, но удача в этом матче была не на нашей стороне.

Мы чувствовали себя неплохо в первом тайме и играли прилично. У нас были хорошие моменты, мы хорошо комбинировали и владели мячом.

Соперник сделал все, что возможно. С их точки зрения это была, определенно, хорошая игра. Мы допускали ошибки в деталях, а «Хольштайн» был довольно хладнокровен, как и в серии пенальти», - цитирует футболиста клубная пресс-служба.