Месси может пропустить финал Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не уверен, что капитан каталонцев Лионель Месси поможет команде в финале Суперкубка Испании.
Из-за травмы аргентинец пропустил полуфинальную встречу против «Реал Сосьедада», в которой сине-гранатовые оказались сильнее в серии пенальти.
«Что касается Месси, то мы должны подождать несколько дней, чтобы узнать, сможет ли он сыграть», — цитирует Кумана AS.
Добавим, что соперник «Барсы» по решающему матчу определится в четверг в противостоянии «Реал» - «Атлетик».
Финал Суперкубка Испании запланирован на 17 января.