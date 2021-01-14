Месси может пропустить финал Суперкубка Испании

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман не уверен, что капитан каталонцев Лионель Месси поможет команде в финале Суперкубка Испании.

Из-за травмы аргентинец пропустил полуфинальную встречу против «Реал Сосьедада», в которой сине-гранатовые оказались сильнее в серии пенальти.

«Что касается Месси, то мы должны подождать несколько дней, чтобы узнать, сможет ли он сыграть», — цитирует Кумана AS.

Добавим, что соперник «Барсы» по решающему матчу определится в четверг в противостоянии «Реал» - «Атлетик».

Финал Суперкубка Испании запланирован на 17 января.