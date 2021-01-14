Почеттино – после победы в Суперкубке Франции: Команда потихоньку начинает делать то, что я требую

Главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино прокомментировал победу над «Марселем» (2:1) в матче за Суперкубок Франции.

«Мы одержали очень важную победу. Трофей - честь для клуба и фанатов. Команда потихоньку начинает делать то, что я от нее требую. Я тренирую «ПСЖ» практически две недели, мы много работаем. Это только начало. Мы верим, что нам удастся укрепить наши идеи и прогрессировать. Я хочу поблагодарить руководство клуба, футболистов и моего предшественника Томаса Тухеля. Благодаря этим людям у нас появился шанс выиграть Суперкубок», - цитирует аргентинца «Canal+».

Напомним, обыграв «Марсель», «ПСЖ» в десятый раз в истории выиграл Суперкубок Франции. Для Почеттино, который возглавил клуб 2 января, этот трофей стал первым у руля парижан.