Модрич ведет переговоры с «Реалом» о новом контракте

Полузащитник «Реала» Лука Модрич сообщил, что ведет переговоры с мадридским клубом о продлении контракта.

«Мы ведем переговоры, все движется в хорошем направлении. В целом, ничего не поменялось. Я много работаю на тренировках и все еще очень хочу быть конкурентоспособным. Возраст — не проблема», - цитирует хорвата Goal.

Напомним, Модрич перешел в «Реал» из «Тоттенхэма» в 2012 году. В текущем сезоне 35-летний полузащитник провел за клуб 23 матча, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.