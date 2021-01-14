«Арсенал» хочет пригласить вратаря «Барселоны» Нето

Лондонский «Арсенал» намерен приобрести голкипера «Барселоны» Нето. Об этом сообщает Sky Sports.

По данным источника, на трансфере игрока настаивает главный тренер «канониров» Микель Артета. Отмечается, что специалист хочет увеличить вратарские ресурсы и просил о его переходе еще летом 2020 года. Тогда каталонцы запросили 21 млн евро, после чего английский клуб свернул переговоры. Сейчас «Арсенал» надеется арендовать футболиста с правом выкупа по окончании сезона.

Напомним, 31-летний Нето выступает за «Барсу» с июля 2019 года. В нынешней компании он провел девять матчей, пропустил шесть мячей и два раза оставлял ворота «сухими», а его контракт с клубом действует до 30 июня 2023 года.