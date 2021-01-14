Эден Азар – лучший игрок в истории бельгийского футбола

Хавбек мадридского «Реала» Эден Азар назван лучшим игроком в истории бельгийского футбола. Об этом сообщает Королевская футбольная ассоциация страны.

Отмечается, что он опередил в голосовании среди болельщиков форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.

Также на эту награду претендовали: Венсан Компани, Ян Кулеманс, Поль ван Химст, Филипп Тис, Эрик Геретс, Жан-Мари Пфаффа и Раймон Гуталс.

Добавим, что Азар – двукратный чемпион АПЛ, чемпион Испании, а также бронзовый призер чемпионата мира.