Эден Азар – лучший игрок в истории бельгийского футбола

Хавбек мадридского «Реала» Эден Азар назван лучшим игроком в истории бельгийского футбола. Об этом сообщает Королевская футбольная ассоциация страны.
Отмечается, что он опередил в голосовании среди болельщиков форварда миланского «Интера» Ромелу Лукаку и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина Де Брейне.
Также на эту награду претендовали: Венсан Компани, Ян Кулеманс, Поль ван Химст, Филипп Тис, Эрик Геретс, Жан-Мари Пфаффа и Раймон Гуталс.
Добавим, что Азар – двукратный чемпион АПЛ, чемпион Испании, а также бронзовый призер чемпионата мира.
источник: «Советский спорт»