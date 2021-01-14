«Локомотив» объявил состав команды на зимний сбор в Испании

Московский «Локомотив» прибыл на сбор в испанскую Марбелью, где будет готовиться к старту второй части сезона. Об этом сообщает клубная пресс-служба.
Вратари: Гильерме, Коченков, Савин, Худяков;
Защитники: Чорлука, Мурило, Черный, Рыбус, Лысцов, Живоглядов, Ротенберг, Сильянов, Райкович;
Полузащитники: Игнатьев, Магкеев, Баринов, Крыховяк, Куликов, Мухин, Петухов, Берковский, Титков, Миранчук, Жемалетдинов, Рыбчинский, Иосифов;
Нападающие: Камано, Эдер, Смолов, Лисакович, Зе Луиш, Агеев.
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Напомним, вторая часть сезона стартует 15 февраля. Что касается «Локо», то в нынешней компании команда занимает восьмое место, набрав 28 очков.
источник: ПФК «Локомотив»