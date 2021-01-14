«Локомотив» объявил состав команды на зимний сбор в Испании

Как бы Озил и «Арсенал» не доигрались в своем блефе. Обзор трансферов-2021

"Плеймейкер" рассказывает о готовящихся и совершенных сделках в европейских топ-чемпионатах во время зимнего трансферного окна, которое будет открыто до конца января.