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14 января 16:12
автор: Виктор Шарафудинов

«Локомотив» намерен приобрести защитника Ненахова у «Ахмата»

В нынешнем сезоне 22-летний футболист провел 17 матчей в РПЛ, сделав две результативные передачи.

Московский «Локомотив» ведет переговоры с грозненским «Ахматом» по поводу трансфера Максима Ненахова.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», москвичи хотят приобрести правого защитника уже этой зимой, но в Грозном планируют сохранить Максима до лета. В «Локо» рассчитывают укрепить правый край обороны, однако Ненахов в случае необходимости может сыграть и на левом фланге.

«Ахмат» приобрел игрока у волгоградского «Ротора» в январе прошлого года за 220 тысяч евро. Всего Ненахов сыграл за клуб из Грозного 29 матчей, сделав две голевые передачи.

источник: Телеграм-канал «Инсайды от Карпа»
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