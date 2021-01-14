«Локомотив» намерен приобрести защитника Ненахова у «Ахмата»

Московский «Локомотив» ведет переговоры с грозненским «Ахматом» по поводу трансфера Максима Ненахова.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», москвичи хотят приобрести правого защитника уже этой зимой, но в Грозном планируют сохранить Максима до лета. В «Локо» рассчитывают укрепить правый край обороны, однако Ненахов в случае необходимости может сыграть и на левом фланге.

«Ахмат» приобрел игрока у волгоградского «Ротора» в январе прошлого года за 220 тысяч евро. Всего Ненахов сыграл за клуб из Грозного 29 матчей, сделав две голевые передачи.