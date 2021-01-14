Георгий Джикия: Не задавал Хабибу вопросов про его вид спорта

Капитан «Спартака» рассказал о знакомстве с Хабибом Нурмагомедовым.

- Познакомились не так давно. Хотели в более узком кругу встретиться, посидеть, покушать - мы это сделали, приятно провели вечер. Мы в хороших отношениях, есть общие друзья. У меня достаточно теплые отношения с братом Хабиба, запланировали встречу - увидели и провели хорошо время.

- Вы задавали главный вопрос - пойдет ли Хабиб на 30:0?

- Вообще не задавал вопросов про его вид спорта. Прекрасно понимаю, что мы общаемся на обычные темы, не затрагивая его работу, чтобы Хабиб расслабился и хорошо провел время, - приводит слова Джикии «РБ Спорт».

Напомним, на прошлой неделе глава UFC Дана Уайт заявил, что хочет уговорить россиянина принять реванш с ирландцем Конором Макгрегором.