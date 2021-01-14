«Дженоа» арендовала у «Марселя» Стротмана до конца нынешнего сезона

Клуб итальянской серии А «Дженоа» на своем сайте объявил о переходе Кевина Стротмана из французского «Марселя».

30-летний голландский полузащитник будет играть за генуэзский клуб до конца нынешнего сезона. С 2013 по 2018 годы Стротман выступал в Италии за «Рому», забив 10 мячей и сделав 16 результативных передач в 102 матчах серии А.

«Марсель» приобрел голландца у римского клуба за 25 миллионов евро. В нынешнем сезоне Кевин сыграл за команду из Прованса 14 встреч, не отметившись результативными действиями.