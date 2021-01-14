Руэда назначен новым главным тренером сборной Колумбии

Колумбийская федерация футбола на своем официальном сайте объявила о назначении Рейнальдо Руэды на должность главного тренера национальной команды страны.

Руэда ранее работал со сборной Колумбии с 2004 по 2006 годы и не смог вывести колумбийцев на чемпионат мира в Германии.

Его работа за границей с национальными командами была более успешной. Руэда вывел сборную Гондураса на ЧМ-2010 в Южной Африке, а на чемпионат мира в Бразилии в 2014-м привез команду Эквадора.

С января 2018-го по декабрь прошлого года колумбиец работал с национальной сборной Чили.

Напомним, что в ноябре Колумбия потерпела два крупных поражения в отборочном турнире ЧМ-2022, уступив дома Уругваю 0:3 и Эквадору в гостях 1:6. После этого был расторгнут контракт с португальским тренером Карлушом Кейрушем.