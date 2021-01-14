Дзюба сдал положительный тест на коронавирус и не полетит на первый сбор «Зенита»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба сдал положительный тест на коронавирус и не полетит на первый тренировочный сбор петербургского клуба.

Об этом сообщает сайт телеканала «Матч ТВ».

Игроки и тренеры «Зенита» прошли тестирование на COVID-19 накануне вылета в Дубай. Сбор команды Сергея Семака пройдет с 15 по 27 января. Полный медосмотр будет проведен уже в Объединенных Арабских Эмиратах.

Первый спарринг лидер чемпионата России проведет 21 января против «Риги». 24-го «Зенит» сыграет с «Пахтакором» и солигорским «Шахтером», а 27-го – с «Уралом».