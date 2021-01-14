Алексей Сорокин: Надеюсь, что УЕФА разрешит заполнять трибуны более, чем на 50% во время Евро

Генеральный директор оргкомитета Евро-2020 в Санкт-Петербурге Алексей Сорокин рассказал, когда УЕФА примет решение по поводу возможности допуска зрителей на матчи чемпионата Европы.

«Понимания того, какой формат допуска болельщиков будет принят, пока нет, это определится в марте, – цитирует Сорокина ТАСС. – Есть несколько сценариев. Моя надежда, не прогноз, что будет большой процент – превышающий 50.

Но это исключительно мои надежды. Для организаторов крайне болезненно возвращать деньги болельщикам и не иметь возможности разместить всех желающих на стадионе. Решение драматичное для мероприятия, но в нынешних условиях его придется принять. Вы видите, как у нас все работает. Театры сокращаются до 25%, многие страны вообще закрыли общественные мероприятия».