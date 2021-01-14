СМИ: Месси пропустит финал Суперкубка Испании из-за травмы

Испанская газета AS сообщает, что Лионель Месси не сможет помочь «Барселоне» в финале Суперкубка Испании 17 января.

Сегодня 33-летнему аргентинскому нападающему диагностировали травму двуглавой мышцы левого бедра. Окончательное решение по поводу участия Месси в воскресном матче будет принято накануне игры.

Вчера «Барселона» без Лионеля обыграла «Реал Сосьедад» по итогам серии пенальти – 3:2 после ничьей 1:1 в основное и дополнительное время.

Во втором полуфинале Суперкубка Испании сегодня сыграют «Реал» и «Атлетик». Игра начнется в 23:00 по московскому времени.