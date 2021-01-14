Миранчук впервые вошел в стартовый состав «Аталанты»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом на встречу 1/8 финала Кубка Италии с «Кальяри».
«Аталанта»: Спортьелло, Шутало, Ромеро, Джимсити, Мехле, Фройлер, Пессина, Гозенс, Малиновский, Миранчук, Муриэль.
Отметим, что российский полузащитник Алексей Миранчук впервые попал в основной состав команды из Бергамо.
Напомним, что Миранчук перешел в «Аталанту» в сентябре, в текущем сезоне хавбек провел десять матчей и записал на свой счет два забитых мяча.
источник: ФК «Аталанта»