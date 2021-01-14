Миранчук впервые вошел в стартовый состав «Аталанты»

«Катюша» – это война. «Калинка» вместо гимна России – куда более подходящий вариант

Знаменитая песня «Катюша» может заменить российский гимн на чемпионатах мира и Олимпиадах, на которых наши спортсмены выступят в нейтральном статусе. Но почему именно она?