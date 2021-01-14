«Ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения!» Баринов приступил к тренировкам с «Локомотивом»

Полузащитник железнодорожников Дмитрий Баринов провел первую тренировку на сборе в Марбелье.

- Я ждал эти сборы, как не жду своего дня рождения! Даже забыл уже, как надевать бутсы. Через месяц чемпионат – будет разрыв всем! Все будут в строю, будем феерить! – цитирует Баринова пресс-служба «Локомотива».

Напомним, Баринов получил разрыв крестообразной связки 23 августа, в матче чемпионата России против «Спартака».

В текущем сезоне 24-летний полузащитник провел за «Локо» пять матчей и забил один гол.