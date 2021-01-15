«Атлетик» обыграл «Реал» и вышел в финал Суперкубка Испании

В составе команды из Бильбао дублем отметился Рауль Гарсия (18-я и 38-я минута), у мадридского клуба отличился Карим Бензема (73).

В финале турнира, который состоится 17 января, «Атлетик» сыграет против «Барселоны», которая ранее в серии послематчевых пенальти обыграла «Реал Сосьедад».

Напомним, что «Реал» попал в розыгрыш Суперкубка как победитель Ла Лиги, «Барселона» – как вице-чемпион. «Реал Сосьедад» и «Атлетик» – как участники финала Кубка Испании, который должен был состоятся 18 апреля минувшего года, но был перенесен на 4 апреля 2021-го.

Суперкубок Испании

1/2 финала

«Реал» - «Атлетик» - 1:2 (0:2)

Голы: Бензема, 73. – Гарсия, 18. Гарсия, 38 (пен).