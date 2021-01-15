«Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака» за один миллион евро

Атакующий полузащитник «Спартака» Остон Урунов может вернуться в «Уфу» этой зимой.

По информации «РБ-Спорт», руководство уфимского клуба готово выкупить 20-летнего игрока за один миллион евро. При этом сохраняется вариант с уходом хавбека в «Спартак-2» после того, как там освободилась вакансия легионера – недавно москвичи расторгли контракт с Малкольмом Баду.

Единственной проблемой для осуществления данного трансфера может послужить высокая зарплата футболиста – около 600 тысяч евро в год.

Урунов перешел в «Спартак» в августе прошлого года из «Уфы» за миллион евро, подписав пятилетнее соглашение. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах, забив один гол.