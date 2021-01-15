«Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака» за один миллион евро

ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболБиатлонФормула 1Итоги года>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра
Германия - Бундеслига окончен Лёвен Брауншвейг 91 Миттельдойчер 104
Суперкубок Испании окончен Реал Мадрид 1 Атлетик Б 2
Англия - Премьер-лига окончен Арсенал 0 Кристал Пэлас 0
Кубок Италии окончен Аталанта 3 Кальяри 1
НБА - регулярный чемпионат окончен Филадельфия Сиксерс 125 Майами Хит 108
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Баффало Сэйбрз 4 Вашингтон Кэпиталз 6
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нью-Джерси Дэвилз 2 Бостон Брюинз 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нью-Йорк Рейнджерс 0 Нью-Йорк Айлендерс 4
НБА - регулярный чемпионат окончен Торонто Рэпторс 111 Шарлотт Хорнетс 108
НБА - регулярный чемпионат окончен Сан-Антонио Спёрс 105 Хьюстон Рокетс 109
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Детройт Ред Уингз 0 Каролина Харрикейнз 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Виннипег Джетс 4 Калгари Флэймз 3
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Нэшвилл Предаторз 3 Коламбус Блю Джекетс 1
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Аризона Койотс 3 Сан-Хосе Шаркс 4
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Эдмонтон Ойлерз 5 Ванкувер Кэнакс 2
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Лос-Анджелес Кингз 3 Миннесота Уайлд 4
НБА - регулярный чемпионат окончен Денвер Наггетс 114 Голден Стэйт Уорриорз 104
НБА - регулярный чемпионат окончен Портленд Трэйл Блэйзерс 87 Индиана Пэйсерс 111
НХЛ - регулярный чемпионат окончен Вегас Голден Найтс 5 Анахайм Дакс 2
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Северсталь 0 Динамо Р 0 1.48 5.3 5.3
КХЛ - регулярный чемпионат 19:00 Ак Барс 0 Авангард 0 1.98 4.2 3.2
КХЛ - регулярный чемпионат 19:10 Динамо Мн 0 Автомобилист 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Динамо М 0 Торпедо 0
КХЛ - регулярный чемпионат 19:30 Спартак 0 Йокерит 0
Германия - Бундеслига 21:00 Хемниц 99 0 Баскетс Бонн 0
15 января 08:05

«Уфа» может выкупить Урунова у «Спартака» за один миллион евро

Узбекский игрок не смог стать основным в московской команде.

Атакующий полузащитник «Спартака» Остон Урунов может вернуться в «Уфу» этой зимой.

По информации «РБ-Спорт», руководство уфимского клуба готово выкупить 20-летнего игрока за один миллион евро. При этом сохраняется вариант с уходом хавбека в «Спартак-2» после того, как там освободилась вакансия легионера – недавно москвичи расторгли контракт с Малкольмом Баду.

Единственной проблемой для осуществления данного трансфера может послужить высокая зарплата футболиста – около 600 тысяч евро в год.

Урунов перешел в «Спартак» в августе прошлого года из «Уфы» за миллион евро, подписав пятилетнее соглашение. В нынешнем сезоне он принял участие в девяти матчах, забив один гол.

источник: «РБ-Спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Поединок Ковалева с Меликузиевым отмененСборная России стартовала с ничьей на ЧМ по гандболуПредставлен логотип Кубка Гагарина сезона 2020/21Умерший за рулем актер Гусев ехал на юбилей своей свадьбыФото Алины Кабаевой в бикини "взорвало" соцсетиЭта Соня не даст уснуть: россиянка "взорвала" Сеть

Футбол. «Манчестер Юнайтед» vs «Бернли». «Атлетико» vs «Севилья». Хоккей. ЦСКА vs «Динамо» Рига.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика