«Шальке» хочет вернуть Хунтелара

Нападающий «Аякса» Клас-Ян Хунтелар может вновь оказаться в чемпионате Германии.

По информации Bild, 37-летнего голландца хочет приобрести «Шальке», рассчитывающий усилить атакующую линию зимой, чтобы увеличить свои шансы остаться в Бундеслиге.

Сам футболист недавно заявил, что готов завершить свою карьеру в конце текущего сезона, но вариант с возвращением в Германию может его заинтересовать.

Напомним, что Хунтелар выступал за «Шальке» в период с 2010-го по 2017 год. В общей сложности он принял участие в 240 матчах, забил 126 голов и отдал 35 ассистов.

В «Аякс» нападающий вернулся в июле 2017-го. В нынешнем сезоне он отыграл 14 встреч, отличившись семью забитыми мячами.