Джан Пьеро Гасперини: Миранчук провел отличный матч против «Кальяри»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини отметил игру российского полузащитника Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» (3:1).

Россиянин вышел на поле в стартовом составе и стал автором забитого гола.

«Это была отличная игра, которая показала много хорошего. Мы упустили много моментов в первом тайме. «Кальяри» забил, реализовав, по сути, единственный шанс. Теперь нужно все проанализировать. Нам нужно быть более хладнокровными в завершении атак, особенно в матчах на выбывание. Но в целом у нас все хорошо. Нам удалось провести ротацию игроков, что было необходимо. Я счастлив, потому что мы расширили наши возможности. Миранчук провел отличный матч. Мы можем уверенно проводить игры с большим количеством футболистов», - приводит слова специалиста клубная пресс-служба.

Добавим, что Миранчук впервые после перехода в «Аталанту» вышел на поле в стартовом составе. Россиянин был заменен на 69-й минуте при счете 3:1. Мяч, забитый в ворота «Кальяри», стал для Алексея третьим в составе итальянского клуба.

В четвертьфинале турнира «Аталанта» сыграет с победителем встречи между «Лацио» и «Пармой».