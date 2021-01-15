Полузащитник «Торино» Мейте: Я готов к переходу в «Милан»

Отметим, что 26-летний француз уже прилетел в Милан для прохождения медицинского осмотра и подписания контракта. Ранее сообщалось, что «россонери» арендуют хавбека до конца сезона с правом последующего выкупа за девять миллионов евро.

– Я уже разговаривал с Франком Кесси, и я рад сделать этот шаг в своей карьере. Я готов к этому переходу. «Милан» возглавляет таблицу Серии А, и они должны оставаться там. Выкуп моего контракта? Мы поговорим об этом после того, как пройдут первые четыре месяца, – цитирует Мейте Sky Sport Italia.

После 17 туров «Милан» занимает первое место в турнирной таблице, набрав 40 очков.