Дзюба и Лунев не полетели на сбор с «Зенитом» из-за положительных тестов на коронавирус (фото)

Футболисты «Зенита» отправились на первый тренировочный сбор в ОАЭ.
Пресс-служба команды сообщает, что в Дубай полетели 27 футболистов:
Вратари: Михаил Кержаков, Александр Васютин, Даниил Одоевский, Давид Бязров.
Защитники: Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данила Прохин, Дмитрий Чистяков, Ярослав Ракицкий, Дуглас Сантос, Юрий Жирков, Данил Круговой, Данила Хотулев.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Магомед Оздоев, Леон Мусаев, Вендел, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Даниил Шамкин, Малком, Александр Ерохин, Алексей Сутормин.
Нападающие: Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Станислав Крапухин, Кирилл Щетинин.
Нападающий Артем Дзюба и вратарь Андрей Лунев, сдавшие положительные тесты на коронавирус, присоединятся к команде позднее.
Санкт-Петербург ✈️ Дубай #ГазпромТренировочныеСборы pic.twitter.com/bQB7GvtoiH— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 15, 2021
Отправляемся на первые зимние #ГазпромТренировочныеСборы, где будем работать до 27 января 💪— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 15, 2021
Все подробности: https://t.co/V9KdNZfDgs pic.twitter.com/eXr3C0UnuG