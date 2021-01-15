«Фиорентина» заинтересована в приобретении защитника «Реала» Одриосолы

По информации сайта журналиста Sky Italia Джанлуки Ди Марцио, в услугах 25-летнего испанца заинтересована «Фиорентина», планирующая усилить правый фланг обороны после уходе Поля Лиролы в «Марсель».

Сам игрок не против смену клубной прописки, так как в нынешнем сезоне практически не попадает в состав мадридцев – на его счету лишь одна проведенная встреча в чемпионате Испании.

Одриосола перешел в «Реал» в июле 2018 года за 30 миллионов евро. С тех пор он сыграл за команду 28 матчей, забив один гол и отдав десять результативных передач.

Ранее защитник выступал за «Баварию» и «Реал Сосьедад». В составе сборной Испании он провел четыре встречи (1 гол).