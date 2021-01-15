Вадим Евсеев: Попросил «Уфу» подписать Рыкова, но мне сказали не лезть в трансферы – ну я и не лез

Напомним, что 45-летний специалист был уволен из уфимской команды в октябре прошлого года.

– Я говорю, вот, Фомина возьмите. Ну, как-то договорились с «Краснодаром». Хорошо что он им не нужен был. Перед новым сезоном от нас ушли семеро игроков. Я говорю, возьмите Рыкова из «Динамо». В обороне нам поможет. Мне сказали: «Не лезь». Ну, я и не лез. Было ли это при Газизове? Газизов уже в «Спартаке» был, – сказал Евсеев YouTube-каналу Sports Интервью.

После 19 туров РПЛ «Уфа» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков.