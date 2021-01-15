Голкипер Синицын станет игроком «Ростова», ранее он покинул «Краснодар»

Бывший вратарь «Краснодара» Андрей Синицын в ближайшее время подпишет контракт с «Ростовом», сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, 32-летний россиянин уже находится в расположении ростовского клуба. Таким образом, донская команда смогла выиграть конкуренцию у московского «Торпедо» в борьбе за игрока, пребывающего в статуса свободного агента после обоюдного расторжения контракта с «быками».

Синицын выступал за «Краснодар» с 2012 года. Всего в футболке клуба он провел 103 матча, в которых пропустил 105 голов и 37 раз отстоял «на ноль». В текущем сезоне голкипер на поле не появлялся. Ранее голкипер защищал цвета «Енисея» и «Читы».