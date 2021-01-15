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15 января 11:44

Юрий Семин: Миранчук имеет хорошие шансы для того, чтобы в дальнейшем играть в основе «Аталанты»

Российский хавбек помог команде из Бергамо выйти в четвертьфинал Кубка Италии.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин дал комментарий по поводу игры полузащитника «Аталанты» Алексея Миранчука в матче 1/8 финала Кубка Италии против «Кальяри» (3:1).

Отметим, что 25-летний россиянин впервые вышел на поле в стартовом составе впервые после своего перехода в итальянский клуб. Он был заменен на 69-й минуте при счете 3:1. На его счету один забитый мяч на 43-й минуте.

– К сожалению, игру не смотрел, был в поездке. Леша молодец, отыграл почти 70 минут и забил гол. У него хорошие шансы для того, чтобы в дальнейшем играть в основном составе. Но это нужно подтверждать каждую игру, – цитирует Семина «РИА Новости».

В нынешнем сезоне Миранчук отыграл 11 встреч, забив три гола.

источник: «РИА Новости»
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