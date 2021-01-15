«Эвертон» близок к подписанию форварда «Баварии» Зиркзее на правах аренды

Нападающий «Баварии» Джошуа Зиркзее все ближе к тому, чтобы покинуть мюнхенский клуб в зимнее трансферное окно.

Как сообщает talkSPORT, 19-летнего голландца намерен подписать «Эвертон». Отмечается, что речь идет об аренде до конца текущего сезона.

Ранее форвардом интересовался «Кельн», готовый предоставить игровую практику юному футболисту.

Зиркзее оказался в клубной системе «Баварии» с августа 2017 года. В нынешнем сезоне он провел девять матчей, отдав два ассиста. Его контракт рассчитан до лета 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает игрока в девять миллионов евро.