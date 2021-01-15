«Локомотив» объявил о договоренности с «Бордо» о переходе защитника Пабло

«Локомотив» и «Бордо» договорились о переходе в российский клуб центрального защитника Пабло.

Пресс-служба железнодорожников сообщает, что в пятницу 29-летний бразилец пройдет медосмотр, после чего с ним будет подписан долгосрочный контракт.

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«Локомотив» и «Бордо» договорились о трансфере центрального защитника Пабло!



В случае успешного медосмотра, который состоится сегодня в Барселоне, «Локомотив» подпишет долгосрочный контракт с бразильцем.



Подробнее ⬇️ — «Локомотив» (@fclokomotiv) January 15, 2021

Пабло выступает за «Бордо» с 2015 года. В текущем сезоне он провел за клуб 13 матчей и забил один гол. В 2018 году защитник дважды сыграл за сборную Бразилии.