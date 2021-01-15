Источник: Форвард «Велеса» Максименко стал игроком «Урала»

Фланговый нападающий «Велеса» Артем Максименко подписал контракт с клубом Российской Премьер-лиги – «Уралом».

Как сообщает Sport24, соглашение 22-летнего игрока с екатеринбуржцами рассчитано на два года с возможностью продления еще на один год.

Максименко выступает за «Велес» с июля 2020 года. В нынешнем сезоне он принял участие в 25 матчах первенства ФНЛ, забил девять голов и отдал четыре ассиста. Его контракт истекает летом 2021-го.

Ранее форвард защищал цвета «Нижнего Новгорода», а также вторых команд «Зенита» и тульского «Арсенала».

После 19 туров «Урал» занимает 12-е место в турнирной таблице, набрав 21 очко. 28 февраля подопечные Юрия Матвеева сыграют в гостях с «Краснодаром».